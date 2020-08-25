أشهر مصففي الشعر يتضامنون مع اللبنانيين إثر كارثة بيروت

أطلق مصففو الشعر مبادرة خيرية لمساعدة بيروت في تخطي أزمة الانفجار الذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد 300 ألف شخص.

وقرر أشهر مصففي الشعر في الإمارات العربية جمع الأموال للمتضررين من الانفجار من خلال تقديم قصات شعر بين 28 أغسطس/ آب و 31 أغسطس/ آب، تعود أرباحها للصليب الأحمر اللبناني.

وقالت منظمة الحدث وسفيرة لوريال الدولية، ناتالي كاسيس، راقبنا عملاءنا الذين شاركوا تجارب أصدقائهم وعائلاتهم (جراء الانفجار) وقررنا المساعدة، ونظمت المبادرة بفضل رغبة المجتمع في التحرك ومساعدة أهل بيروت في أزمتهم".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Kasses (@nataliekasses) 19 Авг 2020 в 9:39 PDT

وسيتلقى العملاء قصات الشعر في أكاديمية لوريال وفي أكاديمية "EIDEAL" التي دمر فرعها أثناء انفجار بيروت.

وقال المدير العام لشركة "EIDEAL"، هيثم عيد

"نتعاطف بشكل كامل مع أهل بيروت الذين لم يخسروا الأعمال والمنازل فحسب، بل أحباءهم أيضا".

وتابع، "أردنا حقًا أن نفعل شيئًا لإظهار دعمنا وأن أفكارنا وصلواتنا معهم في هذا الوقت العصيب...".