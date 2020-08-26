"لم يسجل منذ 8 أشهر"... مروان محسن يسجل هدف الأهلي والجونة... فيديو

فاز النادي الأهلي المصري على نظيره الجونة (1-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

أحرز هدف الأهلي في الوقت القاتل، مهاجم الفريق مروان محسن في الدقيقة (90+5).

ولم يسجل مروان محسن منذ ما يقارب 225 يوما، حيث كان آخر هدف أحرزه في الدوري المصري أمام طنطا في المباراة التي أقيمت يوم 15 يناير/كانون الثاني، في الجولة 13وحصدها الفريق الأحمر بـ 5 أهداف دون رد، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

كان مروان محسن تلقى العديد من الانتقادات بعد إهداره فرص محققة في مباراة القمة أمام الزمالك والتي حسمها الفريق الأبيض بنتيجة (3-1)، وهو ما جعل اللاعب بتعرض لسيل من الانتقادات عقب اللقاء.



بهذا الفوز يواصل الأهلي سيطرته على صدارة الترتيب برصيده 59 نقطة، بينما تجمد الجونة عند 21 نقطة، في المركز الخامس عشر.