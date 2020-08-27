"رحيل ميسي"... جلسة بين والد ليونيل ومانشستر سيتي والبرغوث ينتظر أول مران

كشفت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، عن لقاء جمع والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وبعض مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وزعم التقارير أن والد ميسي التقى يوم الاثنين الماضي مسؤولي السيتي في إنجلترا، من أجل التباحث في انتقال نجله أسطورة برشلونة للدوري الإنجليزي الصيف الجاري.



كان ميسي أرسل فاكسا رسميا لإدارة برشلونة يخطرها فيه برغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، الذي يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

فيما تؤكد إدارة برشلونة، أن بند الخروج الذي يرغب ميسي في تفعيله انتهى في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ولا يوجد ما يستحق المناقشة مع الأرجنتيني.

وأشارت عدة تقارير إلى تواصل ميسي مع مدربه السابق، بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لبحث الانتقال إلى السيتيزينز.

ويرتبط اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاما والذي انضم إلى برشلونة في 2000، بعقد مع العملاق الكتالوني حتى 2021.

كانت شبكة ESPN"" قالت إن، المفاوضات بين ميسي ومانشستر سيتي وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث عرض مسؤولو النادي الإنجليزي على ميسي اللعب لهم لمدة 3 مواسم ثم الانتقال لفريق نيويورك سيتي الأمريكي التابع لنفس المؤسسة المالكة لمانشستر لمدة موسم.

ميسي ينتظر أول مران

على جانب آخر، أكدت تقارير صحفية أرجنتينية، يوم الأربعاء، أن ميسي، سيتواجد في مران فريقه يوم الإثنين المقبل، وهي الأولى التي يقودها المدرب الجديد رونالد كومان.

وأشارت قناة "TYC" الأرجنتينية، إلى أن ميسي يريد تجنب أي مشكلة قانونية مع النادي وأنه سيظل منضبطا مع فريقه حتى يتم حل المشكلة.