أصالة: قررت تقليد عبد المجيد عبد الله

صرحت المطربة السورية، أصالة نصري، عبر حسابها على تويتر، بأنها قررت تقليد المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله فيما يتعلق بألبومها المقبل.

وقالت أصالة، اليوم الجمعة، في تغريدة لها: "نهاركم سعيد.. من منطلق محبتي واحترامي وتعلقي بالفنان الكبير عبد المجيد عبدالله .. قررت قلّده وأعمل متل ماعم يعمل".

وتابعت أصالة قائلة إنها ستبدأ اليوم "بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومي القادم (لا تستسلم).. شكراً مجيدنا على الفكره".

نهاركم سعيد .. منّ منطلق محبّتي واحترامي وتعلّقي بالفنّان الكبير #عبدالمجيد_عبدالله .. قرّرت قلّده وإعملّ متلّ ماعمّ يعمل ، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومي القادم #لاتستسلم .. شكراً مجيدنا على الفكره🙏🏻🙏🏻 — Assala (@AssalaOfficial) August 28, 2020

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا أنباء تفيد باحتفال المطربة السورية، أصالة نصري، بخطوبتها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وخرجت أصالة عن صمتها عبر برنامج "إي تي بالعربي" لترد على هذه الأنباء قائلة: "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هي صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة".

وتابعت: "لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبي مغلق بالضبة والمفتاح، قلبي تعبان قلبي مقهور، قلبي مش صحي، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللي بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".

واختتمت أصالة نصري تصريحها: "أنا خاطبة حالي في الوقت الحالي، ونزلت مع صاحبتي ميرال اشتريت خاتم خطوبة لي، خاتم معمول من قلوب محطمة".