وفاة بطل فيلم "بلاك بانثر" عن عمر 43 عاما

توفي، اليوم السبت، الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، بطل فيلم الفهد الأسود أو "بلاك بانثر"، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ورحل بوسمان، عن عمر ناهز 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وسط عائلته، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

“It was the honor of his career to bring King T'Challa to life in Black Panther.”



Chadwick Boseman has died of cancer aged 43 https://t.co/a7CxyfJkxh #ripchadwickboseman pic.twitter.com/qtNIqe2a7G — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 29, 2020

يشار إلى أن بوسمان لم يتحدث لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما أعلنت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".

وأضاف بيان العائلة: "من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى - كلها تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي. كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية".