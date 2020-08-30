يبلغان ما مجموعه 215 عاما… رفضت عائلتيهما الزوج في البداية لكنهما الآن "أكبر زوجين في العالم"

حطم زوجان يعيشان في الأكوادور، رفضت عائلاتهما زواجهما منذ ما يقرب من 80 عاما، الأرقام القياسية ليصبحا اليوم "أكبر زوجين في العالم".

وأفادت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الثلاثاء الماضي، أن جوليو سيزار مورا تابيا، 110 أعوام، ووالدرامينا ماكلوفيا كوينتيروس رييس، 104 أعوام، اللذان يبلغان حتى الآن ما مجموعه 215 عاما- هما أكبر زوجين في العالم.

وعلى الرغم من أن هناك زيجات أطول عمرا، لكن الرقم القياسي الذي حققه الزوجان، اللذين يعيشان في عاصمة الإكوادور، كيتو، هو أن لديهما "أكبر عمر مشترك لزوجين" في العالم، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

This couple from Ecuador is certified as the oldest married pair.⁠



⁠There are longer marriages, but at the moment no other between people so old, according to Guinness World Records — just short of a combined 215 years.⁠ https://t.co/cB6oFNSCvv pic.twitter.com/sxYVlPqtW1 — NBCWashington (@nbcwashington) August 29, 2020

وحتى السبت الماضي، عاش الزوجان ما مجموعه 78654 يوما، وتجمع المدرسين المتقاعدين علاقة زواج منذ 79 سنة و6 أشهر و22 يوما، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة USA Today الأمريكية.

صحة جيدة

ويتمتع الزوجان بصحة جيدة، على الرغم من خيبة أملهما، إذ يمنعهما وباء كورونا من احتفال كبير يجمع عائلتهما المكونة من 11 حفيد، و21 من أبناء الأحفاد، وتسعة من أبناء أبناء الأحفاد.

ومن بين الإنجازات التي يفخرون بها: تربية خمسة أطفال حصلوا جميعًا على شهادات جامعية.

I love this soooooo much!!



At age 110 and 104, Ecuador couple certified as oldest married pair https://t.co/ZzhpLmeW4Y pic.twitter.com/YCoZMek8Pk — Melanie Lawson (@MelanieLawson13) August 30, 2020

سر العلاقة الطويلة

يقول الزوجان إن "صيغتهم السرية" في علاقة الزواج الطويلة هي "الحب + النضج + الاحترام المتبادل".

ونقلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن الزوجين اللذين عرف كل منهما الآخر لمدة سبع سنوات قبل الزواج في 7 فبراير/شباط 1941، قولهما:

"لقد سمح لنا الحب والنضج الذي عشناه كزوجين منذ بداية الزواج بمعرفة بعضنا البعض والنمو عاطفيا لتحديد مستقبلنا".

وأضافا: "لم يكن الأمر سهلا لأن أقاربنا لم تكن لديهم علاقة جيدة، ولكن مع الوقت والصبر تمكَّنا من توحيدهم وأصبحنا مثالا وأفضل مرجعية للأجيال الشابة".