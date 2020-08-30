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    السكر

    7 بدائل طبيعية للسكر

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    تعد السكريات المضافة واحدة من أكثر المكونات الغذائية إثارة للجدل في النظام الغذائي الحديث، وذلك لارتباطها بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان.

    يكمن جزء كبير من المشكلة في أن معظم الناس يستهلكون الكثير من السكر دون معرفة ذلك، لكن لحسن الحظ، توجد طرق عديدة لتحلية الأطعمة بدون إضافة السكر، نستعرض فيما يلي 7 بدائل صحية للسم الأبيض حسبما جاء في تقرير لموقع  Healthline الأمريكي

    1- سكر ستيفيا
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    سكر ستيفيا هو مُحلٍ طبيعي يُستخرج من أوراق شجرة من أمريكا الجنوبية تُعرف علمياً باسم "ستيفيا ريبوديانا". 

    يمكن استخلاص هذا المُحلي النباتي من أحد مركبين هما؛ ستيفيوسيد وريبوديوسايد. ولا يحتوي هذا النوع من السكر على سعرات حرارية، ويمكن أن يكون أكثر حلاوة حتى 350 مرة من السكر، لكن طعمه قد يختلف قليلا عن السكر.

    وثبت أن "ستيفيوسيد" وهو مركب يمكنه خفض ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الأنسولين. 

    2- سكر إكسيليتول

    يعتبر سكر إكسيليتول، الذي يُستخرج من الذرة أو خشب البتولا، ذو حلاوة مماثلة لتلك الموجودة في السكر. 

    ويحتوي إكسيليتول، الذي يوجد أيضا في العديد من الفواكه والخضراوات، على 2.4 سعر حراري لكل غرام، وهو ما يمثل 40٪ سعرات حرارية أقل من السكر. 

    3- سكر إريثريتول

    يعد سكر إريثريتول أحد أبرز بدائل السكر الصحية، فهو يحتوي على 0.24 سعرة حرارية لكل غرام، أي 6٪ من السعرات الحرارية للسكر العادي. 

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    ولا يرفع الإريثريتول، الذي يشبه طعمه طعم السكر تماما، مستويات السكر في الدم أو الأنسولين أو الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، وفق أبحاث سجلتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب. 

    4- محلي فاكهة مونك

    يُستخرج مُحلي فاكهة مونك من فاكهة Monk، وهي فاكهة صغيرة مستديرة تُزرع في جنوب شرق آسيا.

    لا يحتوي هذا البديل الطبيعي على سعرات حرارية، وهو أحلى 100-250 مرة من السكر، كما يحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والغلوكوز. 

    5- سكر جوز الهند

    يُستخرج سكر جوز الهند من عصارة نخيل جوز الهند، ويحتوي على عدد قليل من العناصر الغذائية، بما فيها؛ الحديد، والزنك، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وكذلك مضادات الأكسدة. 

    تعد نسبة الإنسولين به أكبر من السكر المضاف، ما يعني مساهمته في إبطاء عملية الهضم وزيادة شعور الامتلاء. 

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    6- عسل النحل

    يعد عسل النحل أحد أبرز بدائل السكر، وذلك لاحتوائه على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن. 

    كما يحتوي عسل النحل على وفرة من مضادات الأكسدة المفيدة، التي تساعد في الوقاية من مرض السكري والالتهابات وأمراض القلب والسرطان. 

    لكن يحتوي أيضا على الفركتوز الذي يمكن أن يساهم في عدد كبير من المشاكل الصحية، لذلك لا ينبغي المبالغة في تناوله أيضاً.

    7- دبس السكر

    يعتبر دبس السكر، المصنوع من غليان قصب السكر أو عصير بنجر السكر، أحد بدائل السكر، فهو سائل حلو بني له قوام كثيف يشبه الشراب. 

    ويحتوي دبس السكر على عدد من الفيتامينات والمعادن من الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم المفيدة في صحة العظام والقلب، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة.

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    الصحة, السكر
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