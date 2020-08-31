مارك يتقاضى أقل من دولار... تعرف على رواتب موظفي "فيسبوك"

تصل ثروة مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إلى 107 مليارات دولار، إلى أن راتبه يعتبر من أقل الرواتب في الشركة.

حيث يتقاضى راتبا أساسيا لا يتجاوز دولارا واحدا في السنة، في الوقت الذي يتقاضى فيه عدد من موظفي الشركة رواتب خيالية.

نشر موقع Business Insider الأمريكي، قائمة بموظفي الشركة ورواتبهم بعد مراجعة بيانات الرواتب التي نشرتها الحكومة الأمريكية لمعرفة مقدار الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في شركة "فيسبوك" بالولايات المتحدة.

واستند الموقع في بحثه عن رواتب الموظفين بالإعتماد على طلبات الحصول على التأشيرات التي تقدمها الشركات كل عام، والتي يُطلب منها تحديد المبلغ الذي تنوي دفعه لكل عامل إذا تلقت الموافقة على طلبها، مشيرا في الوقت نفسه الى أن هذه الأرقام لا تشمل منح الأسهم.

فتتراوح رواتب خبير البيانات من 110659 دولاراً إلى 216331 دولاراً.

بينما يتراوح راتب مهندس البرمجيات: من 110 آلاف دولار إلى 280 ألف دولار.

بينما يتراوح راتب مهندس كهرباء: من 125 ألف دولار إلى 205 آلاف دولار، وخبير البصريات من 140 ألف دولار إلى 180359 دولاراً.

أما مدير التسويق فيحصل على راتب يتراوح من 110779 دولاراً إلى 205680 دولاراً.

بينما يصل راتب المستشار الرئيسي لـ210 آلاف دولار.