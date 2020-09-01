تقارير: نادي سعودي يقدم عرضا خرافيا لضم مسعود أوزيل

كشفت تقارير صحفية تركية، يوم الاثنين، عن أحد الأندية السعودية قدم عرضا كبيرا لضم النجم الألماني مسعود أوزيل.

وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، فإن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مباشرة لضم أوزيل صاحب الأصول التركية.

وأكدت الصحيفة التركية، أن النصر السعودي قدم عرضا مغريا لنجم أرسنال الإنجليزي، حيث سيتقاضى 20 مليون دولار كراتب سنوي لإتمام الصفقة.

FANATİK ÖZEL | Mesut Özil’e bu defa da Suudiler kancayı taktı!



Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya Al Nassr kulübü yetkilileri yıllık 20 milyon Dolar (147 milyon TL) önerdi.



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وألمحت الصحيفة إلى أن مسؤولي النصر مستعدين للانتظار اللاعب حتى نهاية موسم 2021، إذا أراد أوزيل أن يتم موسمه الحالي رفقة أرسنال.

كانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، أن أوزيل أصبح خارج حسابات المدير الفني، لآرسنال ميكيل أرتيتا.

الصحيفة التركية أشارت أيضا إلى أن أندية، فنربخشة التركي وباشاك شهير من أشد المهتمين بضم اللاعب إلى جانب عروض من قطر والصين.

لعب أوزيل 23 مباراة الموسم المنصرم مع أرسنال لم يحرز سوى هدف وحيد، بينما صنع 3 أهداف آخرين خلال 1812 دقيقة لعب.