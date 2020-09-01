ابنة فيروز تنشر صور والدتها مع ماكرون

نشرت ابنة فيروز، ريما الرحباني، صورا لوالدتها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في بيروت.

وتظهر فيروز في قناع واق ومتلزمة بقواعد التباعد الاجتماعي حيث يقف ماكرون على بعد مترين تقريبا منها.

ومنح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

في وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية فيروز، بأنها "جميلة وقوية للغاية"، بعد لقاء بينهما جاء بعد وصوله إلى بيروت.

ورافق ماكرون في زيارته إلى منزل فيروز، السفیر الفرنسي في لبنان، برونو فوشیه، حيث وصلا إلى باحة المنزل لیتفاجآ بتواجد العديد من المواطنين اللبنانيين الذين تجمهروا حول المنزل، رغم محاولات الجیش اللبناني إبعادھم عن المكان.