كسر فقرات لاعب كرة قدم أثناء "قمع الاحتجاجات" في بيلاروس... فيديو

نقل لاعب خط الوسط سيرغي كازيكا إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات جراء أعمال العنف والاعتقالات خلال الاحتجاجات في بيلاروس.

وأصيب كازيكا بكسر في الفقرات وتلف في الكلى بعد أن تم القبض عليه هو وزميله في الفريق بافيل راسولكو من قبل ضباط الشرطة أثناء قمع الاحتجاجات في مينسك.

ويظهر الفيديو كازيكا من جهة اليسار وهو يتعرض للضرب من قبل الشرطة خلال اعتقاله أما زميله الذي تم اعتقاله أيضا فكان من جهة اليمين.

This is the moment FC Krumkachy #Minsk player Syarhey Kazeka (left) reportedly had a vertebrae fractured by police when arrested during protests in the Belarusian capital.



Teammate Pavel Rassolko (right) was also detained, both accused of damaging a police car #Belarus pic.twitter.com/6WHc4PIZ0z — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) August 31, 2020

ووجهت الاتهامات للأعبان بأنهما ألحقا أضرارا بسيارة شرطة، لكن كلاهما نفى ارتكاب أية مخالفة وأصرّا على أنهما كانا عائدين من جلسة تدريبية عندما هاجمهما رجال الشرطة.

وذكرت صحيفة "بيلاروس بارتيزان"، أن المواطنين قدموا حوالي 700 بلاغا للشرطة يفيد بالتعذيب والضرب، والمدافعون عن حقوق الإنسان أعلنوا عما لا يقل عن 450 مواطنًا تعرضوا للضرب المبرح، ولكن لم يتم فتح أية قضية جنائية بشأن أية وقائع تعذيب وضرب حتى الآن.