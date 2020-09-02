"صفقة مدوية".. هداف كأس العالم ونجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، يوم الثلاثاء، عن انتقال جوهرة ريال مدريد وهداف كأس العالم إلى الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، انتقل خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، إلى فريق إيفرتون الإنجليزي ووقع عقدا مدته 3 سنوات.



وأشارت الصحيفة إلى انتقال اللاعب إلى مدينة ليفربول، وأنه خلال الساعات المقبلة سيكون الإعلان الرسمي من الناديين.

وسيلعب هداف كأس العالم 2014 تحت أمرة مدربه السابق، كارلو أنشيلوتي، حيث لعب خاميس تحت قيادته في ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وارتبط خاميس لفترة وجيزة بالانتقال إلى نابولي للانضمام إلى أنشيلوتي عندما انتقل مدرب ريال مدريد السابق إلى سان باولو في عام 2018. كما تزامن الثنائي لفترة وجيزة مع بايرن ميونيخ في عام 2017 عندما أحضر أنشيلوتي نجم وسط ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة، أن خاميس لم يحضر فترة الإعداد مع ريال والتي بدأت يوم الاثنين الماضي استعدادا للموسم الجديد 2020/2021.

وفي حالة انتقاله لإنجلترا، ستكون هذه هي التجربة الخامسة له في ملاعب القارة العجوز بعد بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.