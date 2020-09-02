أغنية نوال الزغبي تبث من مئذنة مسجد في لبنان... والمسجد يوضح (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة بث أغنية للفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، عبر مكبر مئذنة من أحد المساجد في الجنوب اللبناني.

المقطع المصور قام بتصويره أحد المواطنين بالقرب من مسجد النميرية، وهو يبث إحدى الأغاني للمطربة اللبنانية.

ليصدر المسجد بيانا شرح فيها الواقعة، التي بحسب ما نقلها موقع lebanon24، وجاء فيه "جاءت مناسبة ذكرى اختطاف الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه هذا العام في ظل أوضاع صحية مستجدة وانتشار الوباء منع قيادة حركة أمل من إقامة مهرجان مركزي كما جرت العادة كل عام".

وأضاف البيان: "بناء عليه، وﻷن ذكرى إخفاء الإمام القائد تسكن العقل والوجدان، ولأن والد كل محروم ومظلوم، ارتأت العديد من القرى والبلدات بث كلمة دولة الرئيس نبيه بري عبر صوتيات المساجد والحسينيات دون الحضور، ومن هذه البلدات، النميرية".

"وللغاية ذهب إلى المسجد الأخ عبد الله بدير المعروف (بالبني)، وبدأ يبحث عبر راديو المسجد عن تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة الرئيس، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، استقر عليها وبدأ البث".

ولفت البيان إلى أنه "أثناء الكلمة، ذهب الأخ عبد الله بدير لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، فانبرى أحدهم أو إحداهن، لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بسرعة قياسية على قاعدة من هالك لمالك لقباض الأرواح، وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بأحد المواقع لنشره تحت اسم دي جي النميرية".