بدء محاكمة المتورطين في هجوم شارلي إيبدو الدامي

بدأت اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين باعتداءات باريس التي وقعت في أوائل عام 2015 عندما شن إرهابيون ثلاثة هجمات أسفرت عن مقتل طاقم تحرير صحيفة "شارلي إبدو" وعناصر شرطة وزبائن متجر.

وتنظر المحكمة في قضايا 14 مشتبها منهم ثلاثة ما زالوا فارين من العدالة، وهم متهمون في المقام الأول بتقديم الدعم المادي للإرهابيين.

وتم القضاء على المهاجمين أنفسهم من قبل القوات الخاصة بعد وقت قصير من الهجمات.

المحامي، تيبو دي مونبريال، علق قائلا "هناك أناس في فرنسا يدعمون الإسلام السياسي بدافع الغباء، ومن عدم الالتزام، والخوف، والانتماء - يجب إدانة ذلك. المعركة من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، للجمهورية مستمرة ليس فقط في قاعة هذه المحكمة، ولكن أيضًا خارجها".

ويطلق على العملية اسم "تهم تاريخ العدالة"، وبالتالي سيتم تسجيل جميع الجلسات بالفيديو لأول مرة، ومن المتوقع أن تنتهي الجلسات في 9 نوفمبر، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".