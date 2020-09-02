أفضل 5 عادات يومية لإنقاص الوزن

تؤثر بعض العادات اليومية الخاطئة على الأشخاص، وتسبب زيادة غير مستحبة في وزن أجسامهم.

أفاد تقرير نشره موقع "إيت ذيس"، بأن الإقلاع عن هذه العادات واستبدالها بأخرى صحية، يعد الحل الأمثل لإنجاح الحمية وإنقاص الوزن.

وكشف التقرير عن 5 عادات مهمة في التخلص من الروتين الخاطئ بهدف إنقاص الوزن، وهي:

- تنظيف المطبخ

يتسبب المطبخ الفوضوي وغير المنظم في تناول الكثير من الأطعمة بنسبة 40 %، والأشخاص الذين لديهم مطبخ غير نظيف وأطباق متسخة، يعانون من الإفراط في تناول السكريات.

- الأطعمة المسلية

تحتوي على نسب عالية من السكريات، وتناولها باستمرار يزيد فرص الإصابة بالسمنة، وتسبب ارتفاع سكر الدم، وعدم الشعور بالشبع، وزيادة تراكم الدهون الموضعية.

- الفاكهة والخضراوات

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فإنها تساعد في السيطرة على الجوع، وعدم تناول الكثير من الأطعمة.

- الأطباق الصغيرة

استبدال الأطباق الكبيرة بأخرى صغيرة، يساهم في تناول كميات قليلة من الأطعمة، الأمر الذي يساعدك في تحديد السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم.

- الأكياس الصغيرة

شراء الأطعمة والمسليات في أكياس صغيرة الحجم، يعد أولى خطوات العادات الصحية الهادفة لإنقاص الوزن.