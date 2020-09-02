أفضل 5 عادات يومية لإنقاص الوزن

أفاد تقرير نشره موقع "إيت ذيس"، بأن الإقلاع عن هذه العادات واستبدالها بأخرى صحية، يعد الحل الأمثل لإنجاح الحمية وإنقاص الوزن.
- تنظيف المطبخ
يتسبب المطبخ الفوضوي وغير المنظم في تناول الكثير من الأطعمة بنسبة 40 %، والأشخاص الذين لديهم مطبخ غير نظيف وأطباق متسخة، يعانون من الإفراط في تناول السكريات.
- الأطعمة المسلية
تحتوي على نسب عالية من السكريات، وتناولها باستمرار يزيد فرص الإصابة بالسمنة، وتسبب ارتفاع سكر الدم، وعدم الشعور بالشبع، وزيادة تراكم الدهون الموضعية.
- الفاكهة والخضراوات
بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فإنها تساعد في السيطرة على الجوع، وعدم تناول الكثير من الأطعمة.
- الأطباق الصغيرة
استبدال الأطباق الكبيرة بأخرى صغيرة، يساهم في تناول كميات قليلة من الأطعمة، الأمر الذي يساعدك في تحديد السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم.
- الأكياس الصغيرة
شراء الأطعمة والمسليات في أكياس صغيرة الحجم، يعد أولى خطوات العادات الصحية الهادفة لإنقاص الوزن.
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