أحمد مراد: معظم أفلام عادل إمام مقتبسة عن أعمال أجنبية

وأضاف خلال حديثه لإذاعة "نجوم إف إم"، أن "هناك اقتباسا غير مباشر وهو يتم بالإشارة لموضوع معين أو فكرة ناقشها كاتب آخر، ثم الاقتباس الجزئي وهو مثل المباشر ولكن بجزء صغير أو مجرد جملة من النص".

وأوضح الروائي المصري إلى أن "الاقتباس لا يعني السرقة، لأن في اللغة العربية ليس هناك مترادفات بل الكلمات المتشابهة تحمل معاني مختلفة، ولو أن الاقتباس هو السرقة لم يكن هناك لفظ اقتباس بالأساس".

وأشار مراد إلى أن هناك أعمال سينمائية كثيرة تم اقتباسها من روايات، منها "12 سنة من العبودية" والذي اقتبس منها الفيلم بنفس الاسم عام 2013 ويحكي عن سيرة ذاتية لشخص من عصر الاستعباد في الولايات المتحدة.

وتابع "أشهر الأعمال المقتبسة أو المُمصّرة عن أعمال أجنبية هي للفنان عادل إمام وأبرزها "حنفي الأبهة" المأخوذ عن فيلم "48 ساعة"، وفيلم "واحدة بواحدة" عن فيلم "Lover come back"، وفيلم "5 باب" المأخوذ عن "إيرما لا دوس"، والفيلم الأشهر "شمس الزناتي" المأخوذ عن "The Magnificent Seven"، وفيلم "عصابة حمادة وتوتو" عن فيلم "Fun with Dick and Jane" نسخة 1977، وفيلم "سلام يا صاحبي" عن فيلم "بورسالينو"".