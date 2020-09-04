أسباب تجعل السمك من أكثر الأطعمة الصحية إفادة للجسم

السمك ليس صنفا غذائيا لذيذا فحسب، بل هو من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم لكونه غذاء عالي البروتين وقليل الدسم ويمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية.

نشر موقع "ذا هيلث سايت" تقريرا صحيا ذكر أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها السمك للجسم، وأبرز العناصر الغذائية والضرورية التي يحتويها.

يحتوي السمك على نسبة عالية من البروتين واليود والفيتامينات والمعادن المختلفة، وهو مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر ضرورية لأداء وظائف الجسم والدماغ، وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ومن أبرز الفوائد التي يمنحها السمك للجسم، والتي يعتبر على أثرها من أكثر الأطعمة الصحية المفيدة له:

يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية: السمك هو أحد أفضل الأطعمة الصحية للقلب التي يمكن تناولها.

أظهرت الدراسات أن تناول السمك بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت بسبب أمراض القلب، لذا يجب تناول حصة واحدة على الأقل منه أسبوعيا لتعزيز صحة القلب.

يعزز صحة الدماغ: تبدأ وظائف الدماغ في التدهور مع تقدم العمر، وجدت الدراسات أن تناول السمك بانتظام يساعد في تقليل التدهور العقلي لدى كبار السن.

وأن الأشخاص الذين يتناولون السمك أسبوعيا لديهم أيضا المزيد من المادة الرمادية في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.

يحارب الاكتئاب: وجدت الدراسات أيضا أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك تساعد في محاربة الاكتئاب، كذلك يزيد فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية: ربطت الأبحاث أيضا بين استهلاك السمك وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول والعديد من أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التصلب المتعدد.

يحسن نوعية النوم: وجدت إحدى الدراسات أن تناول وجبة من سمك السلمون 3 مرات في الأسبوع أدى إلى تحسين كل من النوم والأداء اليومي للرجال في منتصف العمر، ويعتقد الباحثون أن محتوى فيتامين د يلعب دورا أيضا في تحسين النوم.