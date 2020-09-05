ناد إسرائيلي يوجه دعوة لـ"شباب الأهلي" لإقامة مباراة ودية

وجه فريق إسرائيلي الدعوة لفريق إماراتي لإقامة مباراة ودية في إسرائيل، وذلك بعد اتفاق التطبيع بين بلاده والإمارات.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أن نادي كرة القدم الإسرائيلي هبوعيل بئر السبع، قد وجه الدعوة لفريق شباب الأهلي الإماراتي لإقامة مباراة ودية بين الفريقين، بمناسبة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل.

دعا نادي كرة القدم الإسرائيلي هبوعيل بئر السبع فريق شباب الأهلي الإماراتي لإقامة مباراة ودية بين الفريقين بمناسبة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل. فاز كلا الناديين بكأس الدولة في بلديهما ⚽️🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/eImsd6fhJL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 5, 2020

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن كلا الناديين فاز بكأس الدولة في بلديهما.

وقال النادي الإسرائيلي "نوجه دعوة لبطل كأس الإمارات، فريق شباب الأهلي دبي، لإجراء مباراة ودية بين الفريقين"، مضيفا "نأمل بأن فريق شباب الأهلي سيقبل دعوتنا للقيام بالمباراة الودية في إسرائيل، ننتظر شباب الأهلي دبي بأياد مفتوحة وبالسلام".

وجاءت دعوة الفريق الإسرائيلي على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي"، وذلك في 13 أغسطس/ آب الماضي.