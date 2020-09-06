الاعتداء على وافد مصري في الكويت... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة الاعتداء على وافد مصري في الكويت، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل.

فبحسب المقطع المصور الذي نشره حساب حمل اسم "تفتيش الكويت"، على "تويتر"، يظهر لحظة الاعتداء على الوافد المصري في أحد محلات الألعاب بمنطقة الفحيحيل.

ويظهر في المقطع شخصان بالإضافة لآخر كان يوثق لحظة الاعتداء، قد اقتربوا من الوافد المصري وبينما كانوا يتحدثون وكان العامل المصري على ما يبدو يشرح سوء فهم حدث في المتجر الذي يعمل به، اندفع شاب نحوه وانهال عليه بالضرب على نحو مفاجئ.

فيديو متداول : مراهقون يوثقون بالفيديو مشاجرتهم مع وافد يعمل باحد محلات الالعاب في الفحيحيل .#عوازم_الاولي #تشاوريه_شمر#الدايره_الرابعه pic.twitter.com/TBprgAjD3m — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 5, 2020

وعلقت الإعلامية المصرية مها سراج، في تغريدة على حادثة الاعتداء: "اعتداء على مواطن مصري في #الكويت، لم يعد لدينا كلمات تكتب أو تقال!".

هل المطلوب وضع ماده في الدستور الكويتي بتجريم الاعتداء علي مصري طالما الحكومه المصرية نائمه في العسل وتعيش فنكوش الأخت الكبري والكويت الشقيقه وتتعامل مع هذه الجرائم علي انها حوادث فرديه .ماذا كانت ستفعل دويلة الكويت لو حدث ذلك في مصر . https://t.co/hapen6poQm — ⁦🇪🇬⁩⁦❤️⁩⁦🇸🇦⁩ (@ehabalagouz) September 5, 2020

بدوره تساءل المغرد باسم إيهاب قائلا: "هل المطلوب وضع مادة في الدستور الكويتي بتجريم الاعتداء على مصري طالما الحكومة المصرية نائمة في العسل وتعيش فنكوش الأخت الكبرى والكويت الشقيقة وتتعامل مع هذه الجرائم على أنها حوادث فردية. ماذا كانت ستفعل دويلة الكويت لو حدث ذلك في مصر".