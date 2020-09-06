"الفيل الأكثر وحدة" يخرج للحرية

ويقبع الفيل في حديقة الحيوان منذ أكثر من 35 عاما، وقد حصل على موافقة طبية للسفر، على الأرجح إلى كمبوديا، حيث سيجد رفقة وظروفا أفضل.

وبسبب ظروف الحديقة السيئة أمرت المحكمة العليا الباكستانية بإغلاقها، ليتم نقل الفيل الى مكان آخر.

يذكر بأن الفيل "كافان" كان قد فقد شريكه في عام 2012، ليصارع الوحدة وكذلك الظروف المعيشية السيئة، وبحسب تصريحات للمتحدث باسم جماعة "فور بووز"، مارتن بور "بعد الفحوصات، التي أكدت أن كافان قوي بما فيه الكفاية، ستتخذ الآن خطوات لإنهاء نقله إلى محمية للحيوانات في كمبوديا".

ومن المقرر، بحسب باور، أن يستغرق "كافان" وقتا طويلا للتعافي، مضيفا أن جروحه تتعدى كونها مجرد إصابات جسدية. كما أنه يعاني من مشاكل سلوكية، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.