بعد تعدد وفياتهم في حمامات السباحة... نصائح لتجنب غرق الأطفال

مع تكرار حالات وفيات الأطفال في حمامات السباحة، غرقا، فإن هناك مجموعة من النصائح الواجب اتباعها لتجنب غرقهم.

واستعرض الموقع الإلكتروني "WIKIHOW"، حزمة من النصائح للآباء والأمهات لتعليم الأطفال كيفية التعامل عند التعرض للغرق، بوجه عام.

1- تعلم السباحة

وأوضح الموقع أن من المناسب للأطفال مما تخطوا سن 4 سنوات فما فوق تعلم السباحة.

2- الرقابة

حذر الموقع ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من حمام سباحة، مع ضرورة مناوبة البالغين الذين يعلمون السباحة دور "الحارس المخصص".

3- استنشاق الأكسجين

يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، لاستغلالها في البقاء لمدة أطول تحت الماء، حتى يتم العودة للسطح مجددا.

4- وضع اليدين على سطح الماء

شدد الموقع الإلكتروني على ضرورة وضع اليدين على سطح الماء وعدم تركها في الأسفل أو رفعها إلى الأعلى، لأنه بهذه الطريقة ستقلل فرصه الغرق.

5- تحريك القدمين

أوصى الموقع بوجوب تحريك القدمين سريعا لدفع الماء بضمهما سويا، وإبعادهما عن بعضهما للتقدم نحو السطح.

6- تحريك الرأس والكتفين عند الخروج

ونصح الموقع الإلكتروني بضرورة تحريك الرأس والكتفين عن الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.