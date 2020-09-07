"طيران الإمارات" تعيد لعملائها 1.4 مليار دولار قيمة بطاقات سفر ألغيت بسبب كورونا

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الاثنين، إعادة ما يزيد على 5 مليارات درهم (1.37 مليار دولار أمريكي) قيمة طلبات استرجاع متعلقة بجائحة "كوفيد-19" لعملائها، وذلك ضمن استراتيجية إكمال المطالبات المقدّمة.

موسكو-سبوتنيك.وبحسب الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أنجزت "طيران الإمارات" تسوية أكثر من 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس/ آذار الماضي، ما يمثل 90 بالمئة من المطالبات، وبما يشمل جميع الطلبات الواردة من العملاء حول العالم حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020 باستثناء بعض الحالات التي تتطلب مزيدا من المراجعة اليدوية.

Emirates returns over AED 5 billion (US$ 1.4 billion) to customers in COVID-19 related travel refunds and clears 90% of its refunds backlog, making strong and steady progress on its commitment to complete pending refunds. https://t.co/NVwmW2f0OA pic.twitter.com/YLEUthEAtF — Emirates Airline (@emirates) September 7, 2020

وقال رئيس الشركة تيم كلارك، "التزامنا تجاه عملائنا لا يضاهى. كل طلب استرداد مهم لدينا، ونبذل قصارى جهدنا لتسوية الكم الهائل وغير المسبوق الذي تسبب فيه الوباء. معظم المطالبات واضحة ومباشرة، ونقوم بمعالجتها بسرعة. لكن هناك حالات تستغرق من موظفينا وقتاً أطول لمراجعتها يدوياً وإكمالها. نحن ممتنون لعملائنا على صبرهم وتفهمهم".

ومع العودة البطيئة لفتح أسواق السفر العالمية، تواصل طيران الإمارات تدريجياً استئناف تشغيل عمليات الركاب حول العالم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.