وفاة الفنانة السودانية ستونة في القاهرة

توفيت الفنانة السودانية، ستونة، في القاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، إن "ستونة" تعرضت لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى أمس الاثنين.

وأعلن الخبر الفنان المسرحي، حربي الطائر، الذي أكد وفاة الفنانة والمطربة السودانية.

و"ستونة" درست الرسم والتصوير، وكان أول ظهور لها في السينما، في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي.

وفي حوار سابق مع "سبوتنيك" قالت ستونة، إنها بدأت التمثيل والغناء وهي في المرحلة الثانوية بشكل شبه احترافي، وتمنت في تلك المرحلة السفر إلى مصر وهو ما تحقق بعد ذلك.

وعملت مع فنانين مصريين أهمهم عادل إمام في عملين سينمائيين هما "أمير الظلام و هالو أمريكا".

وكان أول عمل شاركت فيه، فوازير عريس حول العالم مع الفنان المصري سمير غانم، ثم فوازير منستغناش مع النجمة نادين، بعدها قدمت عددا من الأعمال المسرحية مع المخرج انتصار عبد الفتاح، منها "ترنيمة تو" و"طبول فاوست"، وكانت أكثر الأعمال شهرة هى مسرحية "مخدة الكحل" على مسرح الطليعة بوسط القاهرة والتي عرضت في عدد من الدول العربية والأوروبية وحصلت المسرحية على جائزة عالمية لمصر في مهرجان المسرح العالمي والذي كانت تتنافس فيه 62 دولة.