تسجيل
11:53 GMT08 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مطار فرانكفورت

    أثار ضجة... هل هذا فيديو لحظة دخول آلاف الألمان في الإسلام

    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103445/33/1034453342_0:47:1200:722_1200x675_80_0_0_3908a378188e5f60f792c68edb3a6579.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202009081046479972-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/

    حقق مقطع فيديو يقول ناشروه إنه لآلاف الأشخاص يعتنقون الإسلام في ألمانيا على يد داعية ألماني شهير، تفاعلا واسعا، فماذا أظهرت عمليات البحث عنه.

    يظهر في الفيديو الممتد على 58 ثانية مئات الأشخاص يرددون الشهادتين خلف شيخ يعتلي منصة ويحيط به عشرات الأشخاص، ثم يُسمع التكبير، وقد جاء في النص المرافق له "ألمانيا تدخل الإسلام أفواجا أفواجا الله أكبر"، وجاء في تعليقات أخرى "الإسلام عزيز بإذن الله ألمانيا الإسلامية. آلاف يعتنقون الإسلام أفواجا".

    وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات على موقع يوتيوب، لكن الفيديو وإن كان يصور بالفعل دخول عدد من الناس في الإسلام عام 2011، فإن هذا العدد هو 17 شخصا فقط وليس الآلاف.

    فقد أرشدت العلامة المائية الموجودة في المقطع إلى حساب على تطبيق تيك توك حيث نشر المقطع في 31 ماس/آذار الماضي، مرفقاً بتعليق يشير إلى أن المشاهد تعود لسبعة عشر اعتنقوا الإسلام وأن المقطع ملتقط عام 2011 والشيخ الظاهر هو الداعية الألماني الشهير بيار فوغل.

    كما يظهر البحث الدقيق أن الشيخ فوغل نفسه قد نشر الفيديو في حساباته الرسمية على موقعي يوتيوب وفيسبوك بعنوان "17 شخصاً يعتنقون الإسلام - فرانكفورت 2011".

    ويعود الفيديو إلى تجمع دعا له فوغل بعنوان "الإسلام - الدين الذي أسيء فهمه" في فرانكفورت، وفي نهاية التجمع سأل الحاضرين من يريد اعتناق الإسلام؟ فأقدم إليه سبعة عشر شخصا وقفوا على المنصّة ونطقوا بالشهادتين، وردد الجميع خلفهم، ما أعطى انطباعاً خطأ أن جميع الحضور يعتنقون الإسلام.

     

    انظر أيضا:

    ألمانيا: من السابق لأوانه الحديث عن وقف "نورد ستريم 2" بسبب وضع نافالني
    زاخاروفا: روسيا مستعدة 24 ساعة في اليوم للتعاون مع ألمانيا بشأن نافالني
    ألمانيا تطالب توضيحا من بيلاروسيا حول مكان وجود زعيمة المعارضة كوليسنيكوفا
    الكلمات الدلالية:
    ألمانيا, الإسلام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة من الأقمار الصناعية تكشف مدى تضرر منطقة النيل الأزرق بالقرب من الخرطوم في السودان، 5 سبتمبر 2020
    من قلبي سلام للسودان... صور تكشف مدى تضرر البلاد بالفياضانات
    لافروف يوبخ الغرب لاستغلال كورونا لتصفية الحسابات
    لافروف يوبخ الغرب لاستغلاله كورونا في تصفية الحسابات
    معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة ياك - 41
    معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك