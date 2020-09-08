بائع مصري متجول يتحدث 9 لغات بطلاقة... بالفيديو

وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بائع "السبح" المصري المتجول قد أثار إعجاب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تجاه طريقة حديث البائع.
شاهد .. #بائع_مصري متجول يتحدث 9 لغات بطلاقةhttps://t.co/TOWvUZS67Z#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7lQU2Aq60C— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 8, 2020
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن بائع "السبح" مواطن مصري يعمل بالقرب من الأهرامات التاريخية، ويدعى محمد زهران، وهو معروف في منطقة الأهرام، حيث يعرفه كل الزائرين والمترددين لذلك المكان، منذ سنوات طويلة.
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