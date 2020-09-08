أطعمة يفيد تناولها في حالات انخفاض ضغط الدم

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم الذي هو حالة مرضية تتميز بالانخفاض المفاجئ في مستويات ضغط الدم.

نشر موقع "ذا هيلث سايت" تقريرا صحيا أفاد بأن القراءة الطبيعية لضغط الدم تتراوح عادة بين 60/90 و80/120 ملم زئبقي، ويكون هناك انخفاض في ضغط الدم عندما تكون القراءة أقل من 60/90 ملم زئبقي.

قد تسبب هذه الحالة أعراضا مثل الدوخة والدوار والضعف والغثيان والارتباك وتشويش في الرؤية.

وإذا كنت تعاني من تسرع في النبض، أو تنفس ضحل، أو برودة أو رطوبة في الجلد، فاطلب رعاية طبية فورية.

هناك عدة أسباب ينتج عنها انخفاض ضغط الدم، بما في ذلك الجفاف الذي ينتج عنه تقليل حجم الدم وبالتالي انخفاض ضغطه، وتغيير النظام الغذائي، والتمارين الرياضية القوية والمجهدة، وفقر الدم، وأمراض الغدة الدرقية، وانخفاض نسبة السكر في الدم.

ينصح في هذه الحالة بالإكثار من شرب الماء، كذلك هناك مجموعة من الأطعمة ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي، وتشمل:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B12: يسبب نقص هذا نقص فيتامين الإصابة بفقر الدم، والذي يؤدي بدوره إلى التعب وخفض مستويات ضغط الدم.

لذا يجب تعزيز هذا الفيتامين لديك بتناول البيض والحليب والحبوب المدعمة واللحوم الحيوانية وكبد البقر.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك: يساهم نقص حمض الفوليك أيضا في الإصابة بفقر الدم، لذلك، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الفول والعدس والفواكه الحمضية والخضروات الورقية والبيض.

الأطعمة المالحة: أضف المزيد من الملح إلى طبقك الغذائي بالحد المعقول لرفع مستويات ضغط الدم في حال انخفاضها.