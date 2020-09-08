بعد إنقاذه للحيوانات العالقة في الهند...عصماني يلقب بـ"سبايدرمان" بنغالور.. بالفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديوهات لشاب أصبح مهتما بإنقاذه الدائم للحيوانات التي تقع في وضع حرج.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الشاب الهندي، أسرار خان عصماني، 22 عاما، بات مشهورا في منطقته بقدراته في التسلق، رغم كونه يعمل جراحا مساعدا في مصحة حيوانات الجميع.

Twitter Bengaluru, please do your thing.



This 22 yr old is called the "Spiderman of Bommanahalli" a totally unsung hero, if any animal requires rescuing, he will go to any length and effort to save it.



He need a bit financial help to continue his activities.

Usman 8095917197 pic.twitter.com/w3rouAkglM — Rahul Francis, BBMP HQ Squad (@btpsupporter) September 2, 2020

وبعد إنقاذه للقطط والكلاب والطيور والقردة وغيرها من الحيوانات، أصبح أسرار خان عصماني الصديق الحميم للحيوانات بعد قيامه بمبادرات رياضية شجاعة من خلال تسلق العمارات بهدف مساعدة الحيوانات العالقة في أماكن لا يمكن الوصول إليها بعض الأحيان.

ويؤكد جيران عصماني أنهم يفضلون عموما الاتصال به على الاتصال بفرق الإنقاذ في بنغالور، لأنه يحسن "التواصل مع الحيوانات وتهدئتها" وبالتالي تفادي تعرضها للإصابات.

وتعلم أسرار خان عصماني التسلق من خلال مشاهدة متسلقي جبال الآلب على يوتيوب، ومراقبة طريقة تسلق الحيوانات كالقطط والقردة للأشجار أو المباني.