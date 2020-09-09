مصر... ظهور صادم للفنان جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان... فيديو وصور

انتشرت مجموعة من الصور، على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان المصري جمال يوسف، بعد إصابته مؤخرا بسرطان البلعوم.

وظهر الفنان المصري، وسط أسرته من داخل منزله، وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنه يعاني من سرطان البلعوم في مراحل متأخرة.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن يوسف سيجري مسحا ذريا نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وقال جمال يوسف في تسجيل صوتي له، إنه اكتشف المرض في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف "بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتجية العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفي".

وأشار إلى أنه خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، كما وجه الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، وأستاذه محمد صبحي، وأيضا الفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.

كان المخرج تامر حمزة، قد أعلن أن الفنان جمال يوسف يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

الفنان جمال يوسف ربنا يشفيك يارب ويعفو عنك و تقوم بالسلامة يارب pic.twitter.com/53EYgqPgP4 — Ezzat Abdou (@EzatAbdou) September 9, 2020

وقال حمزة في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل: "من في الصور زميل اسمه جمال يوسف، وكما ترون ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 عاما، لم أرى منه إلا كل خير".

خيانه الصحة هي اكبر خيانه ممكن الواحد يتعرض ليها، دعواتكوا للفنان جمال يوسف ربنا يشفيه يارب ❤️ pic.twitter.com/LX0aunmYEd — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) September 9, 2020

وتابع بقوله "جمال تمكن المرض منه، ولا يوجد أمر بعيد عن ربنا، نأمل أن يخرج من محنته بخير وسلامة، ادعوا لجمال فهو يحتاج إلى الدعاء".

ونقلت تقارير صحفية عن الفنان المصري قوله: "ادعولي خايف من وقفة ربنا".