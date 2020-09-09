نسكت أفواه الكلاب... رد قوي من الكويتية جمال النجادة لمتابعيها... فيديو

وجهت خبيرة التجميل الكويتية، جمال النجادة، رسالة شديدة اللهجة للشامتين من متابعيها، بسبب اتهامها في قضية مشاهير غسيل الأموال في الكويت.

وسجلت جمال النجادة مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي تعطر منزلها بالبخور، حيث استخدمت المؤثرات بحيث تبدو أصابعها وكأنها تحول الأدخنة المتصاعدة إلى عملات نقدية.

جمال النجادة بعد إطلاق سراحها من قبل النيابة العامة بكفالة مالية : راح تنحط النقاط على الحروف عشان نسكت فيها افواه الكلاب .. ! pic.twitter.com/94GD31lmHe — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 8, 2020

وتحدثت قائلة: "كلها فترة من الزمن وكل من يعرف حقه رح تتحط النقاط على الحروف علشان نسكت افواه الكلاب المتنكرين على هيئة بشر".

وكانت النيابة العامة فى الكويت، أطلقت سراح جمال النجادة، بكفالة مالية 20 ألف دينار كويت، بعدما التحقيق معها في قضية "غسيل الأموال".