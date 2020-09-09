نجح أطباء سعوديون في استخراج جسم مطاطي غريب من مريء طفل سعودي عمره عام.

وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن الطفل دخل مستشفى الأطفال إثر معاناته من قيء وسعال وخمول.

وأجرى الأطباء التحاليل والأشعة اللازمة له، وتبين وجود جسم غريب داخل مريء الطفل.

وقرر الأطباء التدخل واستخراج الجسم الغريب بواسطة المنظار بعد تنسيق بين مستشفيات صحة الطائف.

وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن جزء من لعبة مطاطية، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة وحالته مستقرة.