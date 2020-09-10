السعودية... وزارة الموارد البشرية تحقق في واقعة إساءة أجنبي إلى موظفة

وتم تداول المقطع المصور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "أجنبي يضرب موظفه سعودية" والذي يظهر حوارا بين الموظف الذي يتكلم بلهجة غير سعودية مخاطبا الموظفة السعودية التي كانت تجلس خلف مكتب.
لتنشر وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية، تغريدة تحدثت فيها عن إجراء تحقيق من قبل فرق التفتيش، وجاء في التغريدة "إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام".
إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام.— متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) September 9, 2020
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