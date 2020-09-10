رجال أعمال إماراتيون يعتزمون الاستثمار في فريق كرة قدم إسرائيلي

يعتزم رجال أعمال إماراتيون الاستثمار في فريق بيتار القدس الإسرائيلي، المعروف بمواقف مشجعيه اليمينية.

وبحسب قناة "i42News" الإسرائلية، من المعروف عن الفريق رفض مشجعيه ارتداء لاعبين عرب أو مسلمين قميص الفريق.

ومن جانبه قال موشيه حوجج مالك النادي، إنه يسعى لإحداث تغيير جذري في "مواقف الجماهير العنصرية والتي تعرف بها مجموعة المشجعين المعروفة باسم (لا فاميليا) وتحويلهم إلى مجموعة متسامحة أكثر".

ومن المفترض أن يتم خلال الأيام المقبلة إجراء سلسلة لقاءات بين المستثمرين الإماراتيين وحوجج، لبحث الأمر.

في حال تم إبرام الاتفاق، سيكون هذا أول استثمار إماراتي في مجال الرياضة في إسرائيل.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، في 13 آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى "اتفاق سلام" بين دولتي الإمارات وإسرائيل، وبدء تطبيع العلاقات في المجالات المختلفة.

وفيما قالت أبو ظبي إن الاتفاق يعني تعليق خطط تل أبيب لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ماضية في خطط ضم أراض في الضفة الغربية.