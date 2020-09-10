محاكمة شاب سعودي حصد 350 مليون ريال في أشهر معدودة

قضت محكمة الاستئناف في السعودية، بتأييد حكم محكمة جدة الجزائية، بعدم سماع دعوى نصب واحتيال وغسل أموال بطلها شاب حصد مبلغ 350 مليون ريال في أشهر معدودة.

وقررت المحكمة استمرار حبس 4 متهمين (3 سعوديين، ومقيم سوري)، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرارها بعدم سماعها للدعوى "كونها رفعت قبل أوانها في الوقت الذي تواصل 4 محاكم أخرى مباشرة القضية".

وجهت النيابة العامة لمواطن سعودي، اتهامات بجمع 350 مليون ريال من عدد من المساهمين بزعم استثمارها وتوظيفها في البورصة العالمية والتجارة الإلكترونية وبيع برمجيات في الخارج.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم له سوابق وحوّل حياته إلى ثراء فاحش وجمع أكثر من 350 مليون ريال بمساعدة متورطين معه، واستأجر مقرا سكنيا ومكتبا بمليون ريال سنويا في أحد الأبراج على كورنيش جدة، وامتلك أكثر من 20 سيارة فارهة تزيد قيمتها الإجمالية على 40 مليون ريال.

وأضافت التحقيقات أن السائق الخاص للمتهم عمل مساعدا للمشغل في جمع وتوظيف الأموال، وظل يحصل على مبلغ 15 ألف ريال يوميا بمعدل 450 ألفا شهريا، كما استعان المتهم الذي أودع سجون جدة بعدد من المحاسبين والمستشارين والإداريين لتشغيل الأموال، وخصص لهم رواتب تزيد على 50 ألف ريال شهريا.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بجمع مبالغ من مساهمين على أيام الأسبوع متخذا من سكنه في أحد الأبراج على البحر مقرا لنشاطه، وظل يستخدم أكثر من 10 سيارات فارهة في نشاطه، مع تقديم عمولات مغرية للمساهمين عبارة عن أرباح يومية تبلغ مليون ريال توزع يوميا على أكثر من 200 عميل وينفق مبالغ أخرى في أعمال خيرية.