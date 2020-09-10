فضيحة اعتداء شاب على مسنة في الهند تثير الرأي العام

أثارت حادثة اغتصاب في الهند الرأي العام، لتشعل موجة من الغضب والأصوات التي نادت بمحاكمة الشاب والمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

ألقت شرطة دلهي القبض على شاب ثلاثيني، بتهمة اغتصاب عجوز تبلغ من العمر 86 عاما.

وبحسب تصريحات لمفوضة شؤون المرأة في دلهي، سواتي ماليوال، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قالت فيها بأن الشاب استدرج العجوز الى إحدى الحقول القريبة ليقوم بفعلته.

وقال الشاب للعجوز التي وقفت عند باب بيتها بانتظار بائع الحليب، بأنه البائع لن يأتي اليوم ويمكن مساعدتها في شراء الحليب من مكان قريب.

وأضافت ماليوال، بأن العجوز توسلت الشاب وهي تبكي، قائلة له بأنها بمقام جدته ولكنه لم يعبأ لتوسلها.

ليتدخل المارة بعد سماع صوت بكائها ويقبضوا عليه ويسلموه للشرطة، وطالبت ماليوال، عقوبة الإعدام للمعتدي، الذي وصفته بأنه "ليس إنسانا".

وقالت: "راسلت رئيس الهيئة القضائية في دلهي ومحافظ المدينة وطالبتهم بتعجيل المحاكمة وإعدام المعتدي شنقا خلال ستة أشهر".