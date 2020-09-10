الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجل شريف حلمي

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري، شريف حلمي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجله هشام.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مقرب للفنان شريف حلمي، قوله إن الحالة الصحية لنجله مستقرة، ويتواجد حاليا بإحدى المستشفيات بالهرم.

وأضاف المصدر أن هشام أصيب بعدة كدمات متفرقة في أنحاء جسمه، ولم يخرج من المستشفى حتى الآن لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على سلامته.

يشار إلى الفنان شريف حلمي أعلن، أمس الأربعاء، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، عن تعرض ابنه هشام لحادث على الطريق الدائري.

وأضاف حلمي أنه تم نقل ابنه إلى المستشفى على أثر الحادث، طالبا جمهوره بالدعاء لنجله.

وكتب: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري، وهو الآن في العمليات بالمستشفى، الحمد لله في السراء والضراء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.. مطلوب الدعاء له بالنجاة".