إحباط أغرب محاولات تهريب الأموال من مطار أمريكي

أحبطت هيئة الجمارك والحدود الأمريكية عملية تهريب أموال في مطار ميامي، كانت في طريقها نحو بلد آخر ومخبأة بطريقة غريبة.

وصل المبلغ الذي كان معدا للتهريب إلى 491280 دولارا، وكان مخبأ داخل كرسي موضوع في صندوق يحوي قطعة أثاثٍ أخرى، بحسب ما نقلت قناة "ABC" الأمريكية.

وبحسب بيان لإدارة الجمارك، فقد تم الكشف عن عملية التهريب باستخدام الأشعة، وكانت الشحنة متجهة إلى الدومنيكان في رحلة مباشرة.

هذا وصرح ديل تورو، نائب القائم بأعمال المطار، بأن "المنظمات الإجرامية تحاول تصدير مبالغ نقدية كبيرة لغسل مكاسبها غير المشروعة".

فيما لم يذكر المسؤولون الجهة التي تنتمي إليها الأموال، أو ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية.