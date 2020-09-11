أمير شاهين يحتفل بخطوبته من منة جاب الله... صور

أعلن الفنان المصري، أمير شاهين، أمس الخميس، خطبته من المونتيرة منة جاب الله.

واحتفل أمير شاهين بالخطوبة وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني، وفقا لموقع "مصراوي".

View this post on Instagram حبيبت الكل سلوي خطاب#سلوي_خطاب A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Sep 10, 2020 at 2:20pm PDT

ونشرت المذيعة المصرية، بوسي شلبي، صورة من حفل الخطوبة، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Sep 10, 2020 at 2:37pm PDT

وعلقت بوسي شلبي على الصورة "مبروك للغاليين"، وعلى أخرى كتبت "ألف مبروووك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله".

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Sep 10, 2020 at 3:49pm PDT

يشار إلى أن أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، منذ أن عرف طريقه للتمثيل في مرحلة الطفولة.

وشارك في الكثير من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينها (السجينتان، آه يا بلد آه)، كما شارك في العديد من الأعمال بعدما أصبح شابا، منها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).