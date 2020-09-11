3 طالبات يحصلن على جائزة "أفضل فكرة تطويرية" في الإمارات

حصلت ثلاث طالبات إماراتيات على جائزة "أفضل فكرة تطويرية" في البلاد، بعد جمعهن المواقع والتطبيقات التعليمية في نافذة واحدة.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الجمعة، أن ثلاث طالبات من مدرسة السلمة الحكومية بأم القيوين، ابتكرن تطبيقا ذكيا يجمع المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التعليمية في تطبيق واحد.

ويعزى الهدف من هذا التطبيق الجديد إلى سهولة عملية التعلم عن بُعد على طلبة المدارس، وتفادي أي خلل فني يحدث أثناء الحصص الدراسية.

ونقلت الصحيفة على لسان معلمة مادة الرياضيات وخبيرة تقنية المعلومات في مدرسة السلمة، منال محمد عبد النبي، أن المدرسة شكّلت فريقا بإشرافها من ثلاث طالبات، وهن: ناية وائل، وآمنة عثمان، وشيماء محمد، في الصف التاسع متقدم، باسم فريق "مجموعة التعلم الذكي"، من أجل المشاركة في جائزة خولة للابتكار في مجال أفضل فكرة تطويرية.

3 طالبات يجمعن المواقع والتطبيقات التعليمية في نافذة واحدة https://t.co/8PtIOpca1G — ساراس (@sarasapress) September 11, 2020

وأوضحت أن المشروع عبارة عن نافذة أو تطبيق يجمع كل التطبيقات التعليمية التي يستخدمها الطلبة في التعلم عن بُعد، بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل برنامج المسابقات، و"مدرسة" الذي يحتوي على فيديوهات تعليمية، وتطبيق "بوابة" الذكي؛ التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى منصات المسابقات والفعاليات العالمية.

وتابعت أن الطالبات لديهن خبرة في لغة البرمجة، إذ تمت برمجة التطبيق عبر موقع غوغل، وعمل التصميم المناسب، ثم أضيفت خدمة مميزة لأصحاب الهمم تتعلق بتكبير الصورة أو تحويل المحتوى إلى صوت، وخدمة الشرح المدمج للمحتوى.

وأوضحت معلمة مادة الرياضيات وخبيرة تقنية المعلومات، أن الفريق عرض المشروع على لجنة التحكيم في جائزة خولة للابتكار في مجال أفضل فكرة تطويرية، وحصل على المركز الأول.