رغم عدم وجود ذكر... أفعى مسنة تبيض وعمرها 62 عاما

تفاجأ العناصر في حديقة حيوانات سانت لويس، في ميسوري الأمريكية، أن إحدى أفاعي البايثون الكروية قد وضعت سبع بيضات، الأمر الذي اعتبر أنه "حدث فريد".

وبحسب موقع "بي بي سي"، فإن الأفعى وضعت بيوضها السبع على الرغم من عدم وجود احتكاك مع ثعبان ذكر لأكثر من 15 عاما.

وتفاجأ المربين أيضا بعمر الأم التي يعتقدون أنه بلغ 62 عاما وأنها أقدم أفعى على قيد الحياة.

واعتبر مارك وانر، مدير قسم علم الزواحف في الحديقة، الولادة بأنها "حدث فريد".

ونقلت الوكالة عنه: "إنه لأمر مدهش، في رأيي، أن أفعى في هذا العمر قادرة على إنتاج مجموعة خصبة من البيض".

وتم تسليم الأفعى إلى حديقة الحيوان من قبل متبرع خاص في عام 1961، ويقدر أنه كان عمرها ثلاث سنوات في ذلك الوقت، وفقا لوانر.

وأردف وانر أن حديقة الحيوان تخطط لنشر معلومات حول عمر الثعبان والتكاثر اللاجنسي، عندما يتم تأكيد ذلك عن طريق الاختبار.

ونجت ثلاث بيضات وبقيت في حاضنة، ومن المتوقع أن تفقس في غضون شهر.

وتستخدم حديقة الحيوان الاختبارات الجينية لتحديد ما إذا كان البيض قد تم إنتاجه بشكل لاجنسي، وهو ما تم تسجيله سابقا في الزواحف بما في ذلك الثعابين الكروية وثعابين الخشخشة وتنانين كومودو.

والثعابين الكروية، أو الثعابين الملكية كما تُعرف أيضا، موطنها وسط وغرب إفريقيا.