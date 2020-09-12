إصابة 5 من لاعبي "الهلال" السعودي بكورونا

وأفادت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم السبت، بأن الفحوص التي أجرتها بعثة فريق الهلال، بعد وصولها إلى الدوحة، أثبتت إصابة 6 من عناصر البعثة بفيروس كورونا، خمسة لاعبين، وهم: سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، إضافة إلى سعود كريري إداري الفريق.

ومن المقرر أن يجري السداسي فحصاً ثانياً تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي الخاص بالبطولة التي تستأنف الإثنين.

وكان فريق الهلال السعودي، المعروف بـ"الأزرق" وصل، أمس، إلى قطر لاستكمال مشواره في بطولة قارة آسيا، بعد أن توج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الأربعاء.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان صحفي، أن عناصر الهلال المصابين، إضافة إلى أحد لاعبي الدحيل القطري، يتلقون كامل العناية الطبية والدعم المناسبين والمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات "كوفيد-19" المتبعة في البطولة.

ويحل الهلال حامل لقب البطولة القارية، في المركز الثاني في المجموعة الثانية، متساوياً مع باختاكور، المتصدر بـ6 نقاط، جمعها من انتصارين، قبل توقف البطولة الإجباري إثر تفشي فيروس كورونا، مارس/ آذار الماضي.