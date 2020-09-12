للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتيسيرا على المواطنين، أطلقت إمارة دبي مجلس عزاء متنقل لتسهيل تقديم واجب العزاء في المقابر.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم السبت، بأن المجلس عبارة عن عربة مكيفة، تنتقل للمقابر، يستقبل فيها أصحاب العزاء المعزين على مساحة 75 مترا مربعا، والمشروع أطلقته مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي بالتعاون مع بلدية دبي.

ونقلت الصحيفة على لسان عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود حكومة دبي للتخفيف عن أصحاب العزاء، والتيسير على المواطنين والمقيمين أثناء تقديم واجب العزاء.

مجلس عزاء متنقل في عربة مكيفة.. في دبي https://t.co/qNB7kiGdaV | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 12, 2020

وأشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي حريصة على الابتكار في تقديم الخدمات المجتمعية، ضمن خطط الحكومة لتيسير حياة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة إن مجلس العزاء المتنقل تكلف 500 ألف درهم، ويهدف المشروع لتقديم خدمة مبتكرة لأصحاب العزاء والمعزين للتخفيف عنهم ووقايتهم من حرارة الجو المرتفعة، وتسهيل تقديم واجب العزاء في المقبرة.

وأضاف أنه متوفر بالمجلس كافة الإمدادات الكهربائية اللازمة للتيسير على المستخدمين، إضافة إلى أنه مزود بعازل حراري يعمل بالطاقة الشمسية للحماية من حرارة الجو المرتفعة، مشيرا الى أن استقبال المعزين بالمجلس يتم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".