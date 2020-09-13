إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تصريحات عن "غير المحجبات" أثارت جدلا واسعا

أثارت تصريحات للإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، عن غير المحجبات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأت الأزمة عندما تحدثت الشربيني عن غير المحجبات خلال برنامجها "هي وبس" على فضائية "سي بي سي" المصرية، حيث وجهت نصيحة للسيدات بعدم خلع الحجاب قائلة، "اوعى تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي (المحجبة) أحسن عند ربنا".

تصريحات الشربيني قابلها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات، معتبرين تفضيل المحجبة على غير المحجبة إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة.

بينما يرى آخرون أنها طالبت السيدات بالحفاظ على إحدى الفرائض المهمة في الشريعة الإسلامية وهي "الحجاب".



بدوره المجلس الأعلى للإعلام في مصر أحال الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق العاجل بعد شكاوى تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

واعتبر حقوقيون أن تصريحات الشربيني بمثابة تشجيع للمتحرشين بالتحرش بغير المحجبة، وأنه تصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة، بحسب وسائل إعلام مصرية.