بعد انتفاضة مذهلة... دومينيك تيم يهزم زفيريف ويفوز ببطولة أمريكا

حصد دومينيك تيم لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما حقق انتفاضة هائلة، وفاز على الألماني ألكسندر زفيريف (2-6 و4-6 و6-4 و6-3 و7-6) في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة يوم الأحد.

وبدأ تيم المصنف الثالث عالميا، البالغ عمره 27 عاما، المباراة وهو المرشح للفوز، بعدما خسر في ثلاث مباريات نهائية بالبطولات الكبرى، لكن بدا أنه أهدر فرصة ذهبية عقب خسارة أول مجموعتين.

وظهر التوتر على تيم، الذي خسر مجموعة واحدة فقط في طريقه للوصول إلى النهائي، في البداية لكنه بدأ في استعادة مستواه بشكل تدريجي وعاد بقوة وفاز بالمجموعة الثالثة، وفقا لرويترز.

71 años habían pasado desde la última vez que un jugador remontaba 2 sets de desventaja en una final del #UsOpen



Y apareció Dominic Thiem 🎾🤩 pic.twitter.com/hTIOIFMNRX — Betcris México (@betcrismex) September 14, 2020

وتعثر زفيريف خلال التأخر (4-3) في المجموعة الرابعة المثيرة، ليسمح لتيم بإدراك التعادل واللجوء إلى مجموعة خامسة.

وتأخر تيم، الذي عانى من إصابة عضلية، بنتيجة (5-3) في المجموعة الأخيرة، لكنه اعتمد على ضربات قوية من الخط الخلفي، ليدرك التعادل ويصل إلى الشوط الفاصل.

وأهدر تيم فرصتين لحسم المباراة أثناء التقدم (6-4) في الشوط الفاصل، لكن عندما جاءت الفرصة الثالثة سدد زفيريف الكرة خارج الملعب، لتنتهي المواجهة بعد أربع ساعات ودقيقتين من اللعب.