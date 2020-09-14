رد فعل سعودية على زواج زوجها من امرأة ثانية يشعل "تويتر"... فيديو

المواطنة السعودية والتي تكنى بـ "أم عمر" نشرت مقطع فيديو يكشف احتفالها رفقة أطفالها بزواج زوجها من امرأة ثانية.

وتظهر السيدة السعودية خلال الفيديو رفقة زوجها وطفليها وهم يلتفون حول طاولة وضعت عليها بعض المشروبات ومزينة بالورود والشموع وكعكة مكتوب عليها، "ألف مبروك الملكة يا أبو عمر".

وكتبت على الفيديو تعليق، "هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني، حبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأسر السعودية".

هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفه بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية 🌹❤️ اذا تايدوني اسعدوني برتويت لعله ينشر الفرح والبهجة بين الازواج ❤️ 🥰 #شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني pic.twitter.com/uaTOsf1emu — ام عمر ♈︎ (@hair4412) September 11, 2020

واختتمت المرأة السعودية تعليقها بهاشتاغ (#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني"، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر".

وسرعان ما تدوال آلاف المغردون الفيديو وانقسم رواد "تويتر" حول رد فعل السيدة السعودية حيث اعتبر فريق، "أنه من الأخلاق الحميدة وأنها نموذج للزوجة الصالحة".

#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني عن قناعه تامه مستحيل امرأه تحب زوجها بترضى يتزوج عليها وتبارك له إن كيدهن عظيم ماباركت له سذاجه منها ولكن حاجه في نفس يعقوب 🤷‍♀️ — أنا مَا عِدتُ أباليّ (@2014Omgomg) September 12, 2020

فيما رأى آخرون أنها "فعلت ذلك لحاجة في نفس يعقوب، أو لعدم قدرتها على فعل شيء حيال الأمر".