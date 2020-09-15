اشتباه في إصابة مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، عن اشتباه في إصابة مدرب فريق الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت التقارير، أن "المدير الفني لفريق الأهلي المصري ظهرت عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19".

وأفادت التقارير، بأن "فايلر انتقلت له العدوى عن طريق ثنائي الفريق ياسر إبراهيم وعلي لطفي".

كانت التحاليل قد أثبتت إيجابية عينة الدم الخاصة بالثنائي إبراهيم ولطفي قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 168 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، يوم الاثنين، ارتفاعا من 153 إصابة يوم الأحد.

وسجلت الوفيات 13 حالة، انخفاضا بمقدار 8 وفيات عن اليوم السابق، فيما بلغت حالات التعافي من كوفيد-19، 808 متعافين انخفاضا من 900 حالة يوم الأحد.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة".