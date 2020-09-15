إصابة مخرج مصري كبير بجلطة في الدماغ

وبحسب موقع "مصراوي"، أعلن يوسف إصابة والده بجلطة في المخ مساء أمس الاثنين، موضحا أنه دخل به المستشفى، قبل أن يعود مجددا به إلى المنزل بسبب الظروف المادية التي لم تساعده.

وكتب يوسف عبر حسابه على فيسبوك : "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي، أنا يوسف مراد منير.. بابا جاله جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. و كان لازم يبات في المستشفى بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت،.. و أنا لا حول لي ولا قوة".

وأضاف: "ولا عارف ابيته في مستشفى ولا عارف أعمل أي حاجة غير إني بدعي له.. كل اللي أنا طالبه دعواتكم.. و شوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم. (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}، يارب انت الوحيد اللي تقدر".

ويعد المخرج مراد منير واحدا من أعمدة المسرح المصري وهو زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال.