كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك... فيديو

كشف المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، أسباب رحيله المفاجئ عن القيادة الفنية لفريق الزمالك المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات خلال جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، مساء الثلاثاء، إن "الأموال لم تكن دافعه من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء".

وأضاف، "منذ فترة وأنا أدرس قراري بالرحيل عن الزمالك، وعندما اتخذت القرار أصبح لا رجعة فيه".

وأتم تصريحاته،

"قرار الرحيل عن الزمالك لم يكن سهلا بالنسبة لي، ولكن الزمالك أمامه شهر حتى يستعد بشكل جيد لبطولة أفريقيا".

وقدم مرتضى منصور لكارتيرون عرضين للبقاء مع الفريق الأبيض، سواء برفع راتبه أو تأجيل الرحيل لما بعد دوري أبطال أفريقيا.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.



ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي المصري.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.