كارثتان متتاليتان تصيبان الولايات المتحدة... فيديو

وجاء في البيان أن "الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب (الحكومة المحلية) لإعلان أكبر كارثة طبيعية في ولاية أوريغون". وقال الصحفيون في البيت الأبيض إنه "تم إعلان حالة طوارئ في فلوريدا". بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بتقديم مساعدة فيدرالية للسلطات المحلية لمواجهة تداعيات الكارثة.

Aerial footage shows conditions in Portland as it is ranked the worst city in the world for air quality after smoke from Oregon’s record wildfires blanketed the city. https://t.co/jH6niMjELv pic.twitter.com/UU2iWMUHQC — ABC News (@ABC) September 16, 2020

ووصل مؤشر جودة الهواء بولاية أوريغون إلى مستوى يشكل خطرًا على صحة الإنسان (بين 301 و500). وهناك مدن أمريكية في الولاية سجلت مؤشرات تخطت القيمة 500 خلال الأسبوع الماضي.

وقال حاكم ولاية أوريغون، كيث براون، يوم أمس الثلاثاء، إن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم و22 آخرين في عداد المفقودين نتيجة حرائق الغابات في الولاية. وينشط 87 حريقا كبيرا في عشر ولايات غربية، ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز مكافحة الحرائق الوطني، تبلغ مساحة الحرائق الإجمالية حوالي 1.8 مليون هكتار.

ووفقًا لتوقعات المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ستصل سالي إلى ساحل فلوريدا وميسيسيبي ولويزيانا في غضون ساعات قليلة. وتبلغ سرعة الرياح 44.4 م/ ث، وهو ما يتوافق مع الفئة الثانية على مقياس سافير سيمبسون. ويقع الإعصار على بعد 105 كم جنوب مدينة موبايل (ألاباما) ويتحرك شمالًا بسرعة 4 كم/ساعة.

BREAKING: #Sally is now a Category 2 hurricane with wind speeds of 100 mph. The Weather Channel is LIVE throughout the night. pic.twitter.com/AuqXN9rxDI — The Weather Channel (@weatherchannel) September 16, 2020

وحذرت السلطات من أن مدينة نيو أورلينز التي دمرها الإعصار كاترينا قبل 15 عاماً هي إحدى المناطق المعرضة للخطر.

وأعلنت كاي آيفي، حاكمة ألاباما، حالة الطوارئ في ولايتها المتاخمة لفلوريدا، محذرة من أن "سوء الأحوال الجوية ليس أمرا يمكن الاستخفاف به".

وأضافت: "نصلي كي لا يتسبب سالي في ضرر، لكن يجب أن نكون مستعدين"، مطالبة سكان الولاية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.