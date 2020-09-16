علماء يكشفون عن 5 علامات لمرض نادر لدى الأطفال

كشفت رئيسة قسم المشاكل العلمية لأمراض الكلى والمسالك البولية واضطرابات التمثيل الغذائي في الأكاديمية الروسية للعلوم، واختصاصية أمراض الكلى تيا مارغييفا عن العلامات الرئيسية لإصابة الطفل بمرض نادر.

وقالت مارغييفا إن أبرز خمس علامات هي الضعف وعدم الرغبة في ممارسة الرياضة وآلام العضلات واضطراب المشي والتشنجات.

وأشارت الخبيرة، غالبا ما يلاحظ الآباء اختلاف أطفالهم عن الأطفال الآخرين، فهم يتعبون بسرعة وإن كان الطفل رضيعا فهو غالبا لا يستطيع الجلوس ويتعب بسرعة.

ونصحت مارغييفا استشارة طبيب أطفال في حال ظهور هذه الأعراض وأوصت بأن يقوم الأطباء المتخصصون بفحص نشاط الفوسفاتيز القلوية لدى الأطفال الذين يعانون من تغيرات في العظام وتأخر في النمو وهذا يساعد على استثناء المرض النادر نقص الفوسفاتاز.

في وقت سابق، أشارت الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء إلى أن وجود اضطرابات في النمو لدى الأطفال قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

في سياق آخر، يرى علماء بريطانيون أن فقدان الشهية عند الأطفال قد يكون أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.