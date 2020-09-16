بطريقة ساخرة… تركي آل الشيخ يكشف عن دوره في رحيل كارتيرون 

استنكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، التلميحات التي ترددت بشأن وجود علاقة له برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن منصبه.

وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي على "الفيسبوك"، مساء اليوم الأربعاء، مستنكرا ما تردد عن تدخله في رحيل كارتيرون عن منصبه كمدير فني للزمالك المصري.

وقال آل تركي: "هو أي شيء أنا سببه.. هو الإسماعيلي وحرس الحدود لديهما أي مشاكل أيضا أنا السبب فيها!! لا حول ولاقوه الا بالله".

واتهم عدد من مشجعي نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، تركي آل الشيخ، بأنه وراء قرار كارتيرون بالرحيل عن النادي المصري، إرضاء لغريمه النادي الأهلي.

ويشار إلى أن كارتيرون قام بفسخ تعاقده مع الزمالك، بعدما سدد قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده، ليبدأ مجلس إدارة النادي في التحرك سريعا لإيجاد مدير فني بديل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن جماهير الزمالك تتطلع للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، بعدما غاب عنهم منذ أن توج الفريق باللقب على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، عام 2002.